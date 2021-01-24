Президент Польши призвал ЕС усилить санкции в отношении РФ

Дуда считает, что единственным способом избежать конфликта - это заставить РФ соблюдать международное право. Фото: Global Look Press

Президент Польши Анджей Дуда призвал Европейский Союз ужесточить санкции в отношении России из-за задержания критика Кремля Алексея Навального и действия силовиков во время акций протеста в России 23 января.

Слова Дуди из интервью Financial Times приводит DW. Он считает, что единственным способом избежать конфликта - это заставить РФ соблюдать международное право.

"Единственный способ сделать это без винтовок, пушек и бомб - с помощью санкций. Поэтому мы готовы помочь достичь консенсуса по этому вопросу ", - сказал Дуда.

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Акции в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального проходили в 93 городах России. Россияне попытались пикетировать СИЗО "Матросская тишина", где содержится Навального, однако сотрудники ОМОНа начали их задерживать.