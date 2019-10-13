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воскресенье, 13 октября 2019 11:35

Президент Польши предлагает давить на Россию

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Президент Польши предлагает давить на Россию
Президент Польши заявил, что страны ЕС должны "солидарно давить на Россию". Фото: Главред

Президент Польши Анджей Дуда на встрече лидеров "Группы Аррайолуш" в Афинах заявил, что страны ЕС должны "солидарно давить на Россию".

Он призвал лидеров страны ЕС укреплять безопасность восточного фланга НАТО и Европейского Союза, пишет 24tv.ua.

"Несмотря на то, как оцениваем деятельность НАТО в регионе Центральной и Восточной Европы, мы должны солидарно оказывать давление на Российскую Федерацию. О том, насколько опасной является Россия, многие могут сказать государства, которые находятся в непосредственной досягаемости российских баллистических ракет", - сказал Дуда.

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Он добавил, что сотрудничество Польши с США означает не альтирнативу отношениям с ЕС, а усиления внешней политики.

"В контексте общей политики безопасности и обороны на нашу поддержку могут рассчитывать все инициативы, которые будут синергичными для НАТО, а также служить поддержанию и укреплению трансатлантических отношений, а не их маргинализации", - добавил президент Польши.

Президент США Дональд Трамп и польский президент Дуда подписали совместную военную декларацию о расширении сотрудничества в сфере обороны.

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13
октября

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