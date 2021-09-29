Президент Германии назвал фейком информацию об отмене безвиза с Украиной

Президент Германии опроверг слухи об отмене безвизовых для Украины. Фото: Виталий Носач, "РБК-Украина"

Новость о том, что Украина и другие страны могут потерять безвизовый режим с Евросоюзом - фейк.

Об этом заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, пишет "РБК-Украина".

"Я прочитал это сообщение с таким же удивлением, как и вы, когда сегодня (29 сентября. - Gazeta.ua) приземлился здесь (в Кишиневе. - Gazeta.ua). Я получил информацию в Берлине и Федеральном министерстве внутренних дел, и узнал, что это неправда. Это просто фейковая новость", - сообщил Штайнмайер.

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29 сентября СМИ сообщили, что возможные нарушения некоторых стран Западных Балкан, Молдовой, Грузией и Украиной, побудили некоторых членов ЕС поднять вопрос о возможной отмене безвизового режима. 11 июня 2017 года вступило в силу решение ЕС о предоставлении гражданам Украины безвизового режима для краткосрочных поездок в страны ЕС и Шенгенской зоны.