Президент Евросовета осудил похищение россиянами гражданских и мэров украинских городов

Глава Европейского совета Шарль Мишель осудил неизбирательные обстрелы гражданских и похищение мэров украинских городов. Он подчеркнул, что это "военно-политическая агрессия России против Украины, которая должна прекратиться".
Президент Евросовета прокомментировал последние события войны, которую против Украины начала РФ, в Twitter.
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"Самое решительное осуждаю неизбирательные обстрелы Россией гражданских лиц в Украине, а также похищение Россией мэров Мелитополя и Днепрорудного и других украинцев. Такие похищения и другое давление на местные власти Украины — еще одно вопиющее нарушение международного права. Военно-политическая агрессия России против Украины должна прекратиться" , – написал он.
11 марта российские оккупанты похитили мэра Мелитополя Ивана Федорова на улице. Момент угона был зафиксирован на камерах внешнего наблюдения.
13 марта захватчики взяли в плен мэра Днепрорудного Евгения Матвеева.
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