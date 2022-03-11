Оккупанты похитили мэра Мелитополя. Фото: ria-m.tv

Оккупанты похитили мэра Мелитополя.

Об этом сообщает Telegram канал "Правда Геращенко".

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"Только, что в Мелитополе группой оккупантов из 10 человек был похищен мэр города Иван Федоров, который отказался от сотрудничества с врагом. Во время похищения ему надели пластиковый мешок на голову. Враги задержали его в городском кризисном центре, где он занимался вопросами жизнеобеспечения украинского города . В кабинете Ивана Федорова стоял Украинский Флаг", - говорится в сообщении.

В Мелитополе оккупанты раздают пропагандистские листовки, в которых призывают украинских военных "сложить оружие и уходить домой". В агитлистовках Россию называют гарантом безопасности и мира. Оккупанты советуют горожанам соблюдать правила поведения с российскими террористами, а также читать телеграмм-каналы кремлевских пропагандистов. Нападение России называют "освободительной миссией" и уверяют, что русская армия не стреляет по мирному населению.