В Мелитополе оккупанты раздают открытки с пропагандой от Путина

В Мелитополе оккупанты раздают пропагандистские листовки, в которых призывают украинских военных "сложить оружие и уходить домой".

В агитлистовках Россию называют гарантом безопасности и мира, пишет Радио Свобода.

"Уважаемые мелитопольцы. Россия не воюет с украинским народом. Власть принадлежит народу, а не киевской хунте. Россия гарантирует вам мир и безопасность. Гражданскому населению страны ничего не угрожает", - обращаются пропагандисты к жителям оккупированного Мелитополя.

Оккупанты советуют горожанам соблюдать правила поведения с российскими террористами, а также читать телеграмм-каналы кремлевских пропагандистов. Нападение России называют "освободительной миссией" и уверяют, что русская армия не стреляет по мирному населению.

Еще одна листовка содержит обращение Путина к украинцам. В ней речь идет о "самозащите России", "неонацистах" и призыве "к взаимодействию". Путин призывает украинских военнослужащих "не выполнять преступные приказы", а "сложить оружие и идти домой". Обещают "беспрепятственный возврат домой".

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"Эти листовки раздают людям, они их вешают на доски объявлений. У них есть люди, которые выходят, агитируют, общаются. Один из жителей города Мелитополь также рассказывал, что им говорят, мол, мы вам все кредиты простим", - прокомментировал спикер. Запорожской областной военной администрации, полковник ВСУ Иван Арефьев.

Автор: Схемы. Коррупция в деталях Оккупанты советуют горожанам соблюдать правила поведения с российскими террористами, а также читать телеграмм-каналы кремлевских пропагандистов

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