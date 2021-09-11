Президент Черногории заявил об атаке России

Сербия и Россия пытаются расшатать ситуацию в Черногории. Фото: Reuters

Президент Черногории Мило Джуканович заявил о самой большой атаке на страну великосербского национализма.

Нападение происходит при поддержке России, сообщает Jutarnji list.

Президент заявил об угрозе для государства на многих уровнях. Связывает ее с попыткой интронизировать сербского архиепископа в стране.

"Национальная идентичность Черногории с самого начала проблематизируется. Потому что если нет черногорцев - нет необходимости в независимой Черногории", - заявил Джуканович.

Провокации политик назвал "сербско-российским проектом". Джуканович назвал Сербию политической, безопасностной и информационной базой для реализации интересов России на Балканах.

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"Я когда-то образно сказал, что мы будем защищать Черногорию, если потребуется, уйдя в лес. После последних событий на Цетине я еще более склоняюсь к такому мнению", - подытожил президент.

В Черногории вспыхнули массовые акции протеста. Граждане недовольны интронизацией сербского архиепископа, которая происходит в стране. Участники акций вступают в противостояние с силовиками и перекрывают дороги. Демонстранты в городе Цетине бросали в полицейских камни вблизи монастыря, где должна состояться церемония. Люди на улицах кричат ​​"Это не Сербия" и "Да здравствует Черногория". Силовики пытаются разогнать демонстрантов.