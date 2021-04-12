Президент Чехии оказался в инвалидном кресле

Президент Чешской Республики Милош Земан из-за проблем с ногами вынужден начать пользоваться инвалидной коляской.

Об этом он сказал сам в интервью сайту новостей Blesk.

"Дело ... в моих ногах", - пояснил Земан.

76-летний президент длительное время лечился по поводу невропатии стоп и диабета. К тому же он сломал руку после падения в прошлом году. В последнее время Земан передвигался на коляске, но вне фото- и видеокамер.

Президент Чехии Милош Земан обратился к президенту России Путину с просьбой начать поставки вакцины "Спутник V".