Президент Чехии оказался в инвалидном кресле

Президент Чешской Республики Милош Земан из-за проблем с ногами вынужден начать пользоваться инвалидной коляской.
Об этом он сказал сам в интервью сайту новостей Blesk.
"Дело ... в моих ногах", - пояснил Земан.
76-летний президент длительное время лечился по поводу невропатии стоп и диабета. К тому же он сломал руку после падения в прошлом году. В последнее время Земан передвигался на коляске, но вне фото- и видеокамер.
Президент Чехии Милош Земан обратился к президенту России Путину с просьбой начать поставки вакцины "Спутник V".
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