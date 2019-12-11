Президент Бразилии назвал Грету Тунберг "соплячкой"

Грету Тунберг обидели. Фото: Эспрессо

Президент Бразилии Жаир Болсонару назвал шведскую экоактивистку Грету Тунберг "соплячкой", которой уделяется слишком много внимания в СМИ.

Слова бразильского лидера прозвучали в ответ на высказывание школьницы о гибели представителей коренных народов в Бразилии, сообщил портал Globo.

Тунберг отреагировала на инцидент в штате Мараньян на северо-востоке Бразилии, где двух лидеров племени гуажажара расстреляли из проезжающей машины.

Она написала в Twitter, что коренных жителей буквально убивают за попытку защитить леса от незаконной вырубки, а мир молчит об этом, и назвала ситуацию позором.

Болсонару прокомментировал перед журналистами пост экоактивистки.

"Грета сказала, что индейцы умерли, потому что защищали леса Амазонии. Удивительно, что пресса уделяет так много внимания такой соплячке, как она", − заявил бразильский лидер.

При этом он подчеркнул, что его беспокоят "любые смерти" и что правительство хочет уменьшить незаконную вырубку леса в стране.

После этого, Тунберг по традиции поменяла описание в своем микроблоге на португальское слово Pirralha, которым ее обозвал Болсонару.

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Грета Тунберг — шведская школьница, экологическая активистка. В 15 лет начала протестовать возле шведского парламента с плакатом "Школьная забастовка за климат", призывая к незамедлительным действиям по борьбе с изменением климата в соответствии с Парижским соглашением. Её действия нашли отклик по всему миру, породив массовые мероприятия, известные как "школьные забастовки за климат" или "пятницы ради будущего".