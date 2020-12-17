"Президент Байден попросил меня" - трансгендер заявила, что станет министром образования США

Американская ЛГБТ-активистка трансгендер 34-летняя Шарлотта Клаймер намерена занять пост министра образования в правительстве США при правлении Джо Байдена.
Об этом она сообщила в Twitter.
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"Ходят слухи, что избранный президент Байден попросил меня стать его министром образования, и я просто хочу подтвердить, что это правда. Его целью было найти на эту должность кого-то более квалифицированного, чем Бетси ДеВос, и, как ни странно, я такая", - написала Шарлотта.
Некоторые пользователи сети поверили Клаймер. Большинство восприняли такое заявление, как шутку.
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