"Президент Байден попросил меня" - трансгендер заявила, что станет министром образования США

Фото: twitter.com

Американская ЛГБТ-активистка трансгендер 34-летняя Шарлотта Клаймер намерена занять пост министра образования в правительстве США при правлении Джо Байдена.

Об этом она сообщила в Twitter.

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"Ходят слухи, что избранный президент Байден попросил меня стать его министром образования, и я просто хочу подтвердить, что это правда. Его целью было найти на эту должность кого-то более квалифицированного, чем Бетси ДеВос, и, как ни странно, я такая", - написала Шарлотта.

Некоторые пользователи сети поверили Клаймер. Большинство восприняли такое заявление, как шутку.

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