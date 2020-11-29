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Президент Армении призвал подать в отставку правительство Пашиняна

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Президент Армении призвал подать в отставку правительство Пашиняна
Лидер страны подчеркнул, что в сложившейся ситуации вокруг Нагорного Карабаха, отставка правительства должно быть естественным следствием. Фото из открытых источников

Президент Армении Армен Саркисян призвал подать в отставку правительство во главе с Николом Пашиняном. Также он считает, что следует провести новые выборы и референдум по изменениям в конституции.

Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации вокруг Нагорного Карабаха, отставка правительства должно быть естественным следствием. Об этом сообщает пресс служба президента Армении.

"В любой стране, где произошла такая большая трагедия, есть решение - правительство, которое привел к этому, должен уйти. Если политический деятель сильный, он может потом вернуться. Прошедшие выборы были 2,5 года назад, когда страна была совершенно другой , сейчас мы живем в другой стране ", - заявил Саркисян.

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Он также отметил необходимость создания сбалансированной конституции Армении, которая не позволяла бы премьер-министру или президенту принимать решение единолично.

"Каждая конституция, то президентская или парламентская система правления, должна включать соблюдения, противовеса, механизмы сдерживания", - заявил Саркисян.

Парламент Армении в ходе внеочередного заседания в четверг отказался отменить военное положение в стране, объявленный 27 сентября из-начала военных действий в Нагорном Карабахе. Оппозиционные фракции парламента "Процветающая Армения" и "Образованная Армения", которые инициировали обсуждение в парламенте, считают, что военное положение в стране правительство использует для того, чтобы не допустить митинги и демонстрации с призывом отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

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