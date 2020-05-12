Пресс-секретарь Путина заразился Covid-19

Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Путина Дмитрий Песков сообщил, что заразился коронавирусом.
Об этом он сказал в комментарии "РИА Новости".
Уточняется, что Песков находится в больнице.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В России в реанимации сгорели пациенты с Covid-19
Ранее стало известно, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин, заболевший Covid-19 в конце апреля, идет на поправку.
По данным на 12 мая, Россия вышла на второе место по количеству зараженных в мире, сообщают российские СМИ.
Комментарии1