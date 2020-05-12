Пресс-секретарь Путина заразился Covid-19

Дмитрий Песков заболел коронавирусом. Фото: reuters.com

Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Путина Дмитрий Песков сообщил, что заразился коронавирусом.

Об этом он сказал в комментарии "РИА Новости".

Уточняется, что Песков находится в больнице.

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Ранее стало известно, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин, заболевший Covid-19 в конце апреля, идет на поправку.

По данным на 12 мая, Россия вышла на второе место по количеству зараженных в мире, сообщают российские СМИ.