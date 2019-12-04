Премьеры двух стран отказываются возвращать Россию к G7

Премьеры Канады и Нидерландов выступили против возвращения России к G7. Фото: 5.ua

Премьер Канады Джастин Трюдо совместно с нидерландским премьером Марком Рютте раскритиковали позицию французского президента Эммануэля Макрона о возвращении России к G7

Оба лидера выступили с таким заявлением на лондонском саммите НАТО, сообщает atlanticcouncil.org.

"Россию исключили из "Большой восьмерки" из неприемлемое поведение и действия. И пока Россия не продемонстрирует очевидную готовность изменить это поведение и вести себя иначе, говорить о сближении будет трудно", - отметил Трюдо.

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В то же время Рютте добавил, что хотя давление необходимо поддерживать, "есть место для диалога".

Статус российского президента Владимира Путина, как мирового лидера, пошатнулся лишь на время после войны в Донбассе в 2014 году. И сейчас его зовут назад в "большую семерку".