Премьером Испании стал социалист

Депутаты испанского парламента поддержали кандидатуру лидера социалистической рабочей партии Педро Санчеса на пост премьер-министра страны.
Голосование проходило сегодня, сообщает Reuters.
Санчес и его союзник по коалиции, лидер левой партии "Подемос" Пабло Иглесиас Туррион заявили, что будут настаивать на повышении налога с иностранных работников и компаний с высоким уровнем дохода и планируют отменить реформы в сфере труда, которые воплощал предыдущий консервативное правительство.
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Всего социалисты и "Подемос" имеют 155 депутатов из 350.
В парламенте Валенсийского автономии Испании Голодомор в Украине признали геноцидом. Депутаты единогласно приняли постановление "О повышении осведомленности и осуждения больших преступлений ХХ века, которым Голодомор 1932-1933 годов".
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