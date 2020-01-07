Премьером Испании стал социалист

Парламент проголосовал за Педро Санчеса. Фото: Reuters

Депутаты испанского парламента поддержали кандидатуру лидера социалистической рабочей партии Педро Санчеса на пост премьер-министра страны.

Голосование проходило сегодня, сообщает Reuters.

Санчес и его союзник по коалиции, лидер левой партии "Подемос" Пабло Иглесиас Туррион заявили, что будут настаивать на повышении налога с иностранных работников и компаний с высоким уровнем дохода и планируют отменить реформы в сфере труда, которые воплощал предыдущий консервативное правительство.

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Всего социалисты и "Подемос" имеют 155 депутатов из 350.

В парламенте Валенсийского автономии Испании Голодомор в Украине признали геноцидом. Депутаты единогласно приняли постановление "О повышении осведомленности и осуждения больших преступлений ХХ века, которым Голодомор 1932-1933 годов".