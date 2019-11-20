Премьер-министр Израиля одобрил законопроект об аннексии долины реки Иордан

Нетаньяху позволил аннексировать долину реки Иордан. Фото: Обозреватель

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху одобрил законопроект об аннексии долины на Западном берегу реки Иордан

На такой шаг он пошел после того, как США заявили об изменении своей позиции относительно израильских поселений на Западном берегу, сообщает РБК-Украина.

Иордан - река на Ближнем Востоке. Берет начало у подножия горы Хермон, протекает через Тивериадское озеро (озеро Кинерет), впадает в Мертвое море. Одна из основных водных артерий региона. Длина - 252 км, площадь бассейна - 18 тыс. км.

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Госсекретарь США Майк Помпео объявил о смягчении политики США в отношении израильских поселений на Западном берегу реки Иордан.