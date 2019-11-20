Премьер-министр Израиля одобрил законопроект об аннексии долины реки Иордан

 
Ексклюзивы
1/5
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 1602
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
3 Просмотров: 1674
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
Просмотров: 1125
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Просмотров: 11295
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
3 Просмотров: 1026
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
1 Просмотров: 1107
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просмотров: 5877
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
2 Просмотров: 1917
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
2 Просмотров: 1116
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1143
Фото
Все фото
10
5
4
5
8
Расизм и насмешки: темнокожие родители рассказали о трудностях воспитания белокожего мальчика
Расизм и насмешки: темнокожие родители рассказали о трудностях воспитания белокожего мальчика
Прикоснуться к белой коже здесь - на удачу - украинцы рассказали о жизни в Мексике
Прикоснуться к белой коже здесь - на удачу - украинцы рассказали о жизни в Мексике
США почтили память жертв Голодомора в Украине
США почтили память жертв Голодомора в Украине
Стиральные машины ставят на крыше одного на всех - украинцы поделились подробностями жизни во Вьетнаме
Стиральные машины ставят на крыше одного на всех - украинцы поделились подробностями жизни во Вьетнаме
Отмечают годовщину движения: в Париже столкновения между полицией и &quot;желтыми жилетами&quot;
Отмечают годовщину движения: в Париже столкновения между полицией и "желтыми жилетами"
Видео
Все видео
Эпическую драку в тренажерном зале сняли на видео
Эпическую драку в тренажерном зале сняли на видео
Грузовик слетел с 20-метрового моста. Водитель погиб
Грузовик слетел с 20-метрового моста. Водитель погиб
Испытали новый боевой лазер
Испытали новый боевой лазер
Заряд за три минуты: выпустили новый электрокар
Заряд за три минуты: выпустили новый электрокар
В России загорелся самолет с пассажирами: видео ЧП
В России загорелся самолет с пассажирами: видео ЧП
Интервью
1/5
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 1602
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1125
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1143
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1386
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 4050
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
18 ноября 2019
Просмотров: 720
Мед на дивані
Тягнемо великий алюмінієвий бідон. Володька крекче: — Ох і важкий, зараза. Цікаво, що там? — Мед, — кажу коротко, щоби не ...
среда, 20 ноября 2019 01:31

Премьер-министр Израиля одобрил законопроект об аннексии долины реки Иордан

  Комментировать
Премьер-министр Израиля одобрил законопроект об аннексии долины реки Иордан
Нетаньяху позволил аннексировать долину реки Иордан. Фото: Обозреватель

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху одобрил законопроект об аннексии долины на Западном берегу реки Иордан

На такой шаг он пошел после того, как США заявили об изменении своей позиции относительно израильских поселений на Западном берегу, сообщает РБК-Украина.

Иордан - река на Ближнем Востоке. Берет начало у подножия горы Хермон, протекает через Тивериадское озеро (озеро Кинерет), впадает в Мертвое море. Одна из основных водных артерий региона. Длина - 252 км, площадь бассейна - 18 тыс. км.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США усилили санкции против Ирана

Госсекретарь США Майк Помпео объявил о смягчении политики США в отношении израильских поселений на Западном берегу реки Иордан.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Премьер-министр Израиля одобрил законопроект об аннексии долины реки Иордан». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Фильм ужасов в квартире: мужчина и женщина зарезаны, их сын - в петле
Фильм ужасов в квартире: мужчина и женщина зарезаны, их сын - в петле Просмотров: 34966
5 продуктов, которые нельзя есть натощак
5 продуктов, которые нельзя есть натощак 1 Просмотров: 19674
Идеальная попа и маленькая грудь: ангел Victoria&#039;s Secret обнажилась в новом фотосете
Идеальная попа и маленькая грудь: ангел Victoria's Secret обнажилась в новом фотосете
8
 Просмотров: 11538
Деми Роуз засмеяли пользователи из-за неудачного дефиле
Деми Роуз засмеяли пользователи из-за неудачного дефиле
4
 Просмотров: 10107
С голыми ягодицами и на столе - Дорофеева поразила новым фото
С голыми ягодицами и на столе - Дорофеева поразила новым фото
3
 1 Просмотров: 10044
Мир
Зеленский обсудил с министром иностранных дел Германии ситуацию на Донбассе
Зеленский обсудил с министром иностранных дел Германии ситуацию на Донбассе Просмотров: 90
Полковнику армии США предлагали возглавить министерство обороны Украины
Полковнику армии США предлагали возглавить министерство обороны Украины Просмотров: 693
В Польше по запросу Кремля задержали многих украинцев
В Польше по запросу Кремля задержали многих украинцев Просмотров: 765
Новый оффшорный скандал: хакеры взломали Cayman National Bank
Новый оффшорный скандал: хакеры взломали Cayman National Bank Просмотров: 972
Обнародовали результаты медицинского обследования здоровья Дональда Трампа - Белый дом
Обнародовали результаты медицинского обследования здоровья Дональда Трампа - Белый дом Просмотров: 234
Больше всего комментируют
10
"На х*й иди" - Портнов жестко крыл матом и угрожал прокурорам(18+)
6
Богдан разочаровался во фракции "Слуга народа"
5
"Эпоха договорняков кончилась" смешнее всех остальных шуток "- соцсети реагируют на батл Зеленского и Тимошенко
3
ГБР просит Раду разрешить привлечь Порошенко к уголовной ответственности
3
Оккупанты вернули Украине захваченные корабли
Голосов: 1053
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua