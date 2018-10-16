Премьер-министр Армении ушел в отставку

Пашинян ушел в отставку. Фото: Фокус

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о своей отставке с целью роспуска парламента и проведения внеочередных парламентских выборов.

"Цель отставки - завершение революции посредством проведения внеочередных выборов и возвращения власти народу", - сказал Пашинян, сообщает Интерфакс.

"После моей отставки президент примет отставку правительства. Все министры продолжат выполнять свои обязанности. Я также продолжу выполнять конституционные полномочия премьер-министра. Если на выборах в декабре вы выберете нашу политическую силу, я переизберусь в должности премьера", - заявил Пашинян в обращении к народу.

Согласно Конституции Армении, после отставки премьер-министра и правительства фракции парламента Армении должны в семидневный срок выдвинуть нового кандидата на пост премьера. Если парламент не избирает премьера, то опять в семидневный срок проводятся новые выборы. В случае неизбрания премьера во второй раз парламент распускается силой закона. Внеочередные выборы парламента проводятся не ранее чем через 30 дней и не позднее 45 дней после роспуска законодательного органа.

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Ранее Пашинян заявлял, что подаст в отставку после того, как вступят в силу указы об увольнении министров и губернаторов, представляющих партии "Процветающая Армения" и "Дашнакцутюн". Эти партии выступили против предложения Пашиняна о проведении парламентских выборов в декабре.