Премьера Чехии хотели убить

Премьеру Чехии Андрею Бабишу угрожали убийством. Фото: главком

В январе 2021 премьер-министру Чехии Андрею Бабишу и его семье угрожали убийством.

Дом премьера взяли под охрану, при этом свою жену Бабиш отправил за границу. Об этом премьер-министр Чехии рассказал в эфире CNN Prima News.

"Полиция информировала меня 8 января об существовании человека, который угрожал застрелить меня и членов нашей семьи, после этого наш дом был взят под охрану", - рассказал Бабиш.

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В то же время полиция Чешской Республики сообщила, что личность человека, который угрожал премьеру, установлено, против него открыто уголовное производство.

"В связи с угрозой премьер-министру мы можем подтвердить, что пражская полиция преследует конкретного человека. Следователи по уголовному делу обратились к прокурору с ходатайством о заключении под стражу. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.

Андрей Бабиш - чешский предприниматель-миллиардер и политик-популист антиевропейского направления, словак по происхождению. Занимает пост премьер-министра Чехии от 6 декабря 2017 года. Владелец крупной сети агрохимических предприятий, двух ежедневных газет и радиостанции. Журнал "Forbes" в 2015 считал Бабиша "самым богатым словаком" в мире.