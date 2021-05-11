Премьер Великобритании влип в коррупционный скандал

Парламентская комиссия хочет выяснить подробности карибского отдыха Джонсона, который уже находился в статусе главы правительства. Фото: Reuters

Против премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона начали расследование из-за его отдыха на Карибских островах.

О коррупционном скандале в британском правительстве сообщает ТСН.

"В конце 2019 года Джонсон вместе со своей девушкой провел 10 дней на вилле, стоимостью свыше $21 тыс. Этот роскошный отдых оплатил один из спонсоров консервативной партии", - говорится в сообщении.

Парламентская комиссия выясняет подробности "карибских каникул" Джонсона. Это не первое коррупционное расследование, в котором фигурирует британский премьер. В конце апреля избирательная комиссия Великобритании начала проверку финансирования ремонтных работ в его резиденции.

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В прошлом месяце премьер Великобритании Джонсон решил не посещать похороны мужа королевы Великобритании Елизаветы II принца Филиппа, чтобы дать возможность принять участие в церемонии как можно большему количеству членов королевской семьи.