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Премьер Британии отказался идти на похороны принца Филиппа

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Премьер Британии отказался идти на похороны принца Филиппа
На церемонии будет присутствовать жена покойного королева Елизавета II, а также дети и внуки. Фото: Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон решил не посещать похороны супруга королевы Великобритании Елизаветы II принца Филиппа, чтобы дать возможность принять участие в церемонии как можно большему числу членов королевской семьи.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу Даунинг-стрит. Согласно действующим ограничительным мерам, введенными для борьбы с пандемией коронавирусной инфекцией только 30 человек смогут публично проститься с герцогом Эдинбургским, включая членов семьи.

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"Таким образом, чтобы позволить как можно большему числу членов семьи быть на похоронах, он не будет присутствовать на них в субботу", - сказал собеседник агентства.

На церемонии будет присутствовать супруга покойного королева Елизавета II, а также дети и внуки. Ожидается, что внук принца Филиппа принц Гарри приедет на церемонию прощания из США, его беременная супруга Меган Маркл воздержится от поездки в связи с рекомендациями медиков.

Принц Филипп, супруг королевы Великобритании Елизаветы II, умер 9 апреля на 100-м году. Он был потомком королевских семей нескольких стран. Потомок знатного немецкого рода Баттенберг, Филипп был правнуком датского короля Кристиана IX и внуком греческого монарха Георга I. Поэтому при рождении он унаследовал титул принца Греческого и Датского и мог бы претендовать на престолы обеих стран.

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