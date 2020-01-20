Премьер Великобритании резко высказался об отношениях с Россией

Джонсон - Путину: Нормализации отношений не будет. Фото: DW

Нормализация отношений между Великобританией и РФ невоможно, пока Россия не прекратит подрывать коллективную безопасность.

"Нормализации наших двусторонних отношений не будет, пока Россия не прекратит дестабилизирующую деятельность, которая угрожает Великобритании и нашим союзникам и подрывает безопасность наших граждан и нашу коллективную безопасность", - заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в кулуарах Берлинской конференции по Ливии.

Джонсон заявил, что позиция Великобритании относительно событий в Солсбери осталась неизменной и применение химического оружия со стороны РФ было "было безрассудной и наглой попыткой убить невинных людей". "Подобные атаки не должны повториться", - заявил Джонсон.

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Также премьер-министр Великобритании заявил, что обе страны должны заниматься вопросами международной безопасности, такими как Ливия, Сирия, Ирак и Иран".

Ранее Борис Джонсон заявлял, что не верит в возможность "перезагрузки" отношений с Москвой из-за разногласий между двумя странами. "Я действительно думал, как, думаю, и многие министры иностранных дел и премьер-министри раньше думали, что мы можем начать снова с Россией. Что это большая страна, с которой мы боролись с фашизмом. Это очень, очень жаль, что я ошибался ", - отметил Джонсон.