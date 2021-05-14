Премьер Израиля рассказал, сколько продлится операция в Секторе Газы

Израиль ведет борьбу на два фронта: в Секторе Газа, а также с конфликтами между евреями и арабами внутри страны. Фото: pixabay.com

Операция Израиля против палестинского движения ХАМАС в Секторе Газы продлится "сколько потребуется".

Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на заявление израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

"ХАМАС заплатит высокую цену, мы будем решительно продолжать добиваться этого. Последнее слово еще не сказано", - отметил он.

По словам Нетаньяху, Израиль ведет борьбу на два фронта: в Секторе Газы, а также с конфликтами между евреями и арабами внутри страны. Он пообещал восстановить порядок в стране и призвал израильтян "не брать закон в свои руки".

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С начала обострения ситуации на границе с палестинским анклавом боевики террористического радикального палестинского движения ХАМАС выпустили по территории Израиля свыше 1,5 тыс. ракет за последние три дня. В израильских городах Лоде и Иерусалиме наблюдаются массовые беспорядки. В Лоде ввели чрезвычайное положение. Одна из ракет пробила систему защиты "Железный купол".