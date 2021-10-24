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воскресенье, 24 октября 2021 17:51

Премьер Грузии прокомментировал заявления об убийстве Саакашвили в больнице

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Премьер Грузии прокомментировал заявления об убийстве Саакашвили в больнице
В случае необходимости Саакашвили переведут в тюремную больницу. Фото: ua.news

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отреагировал на заявления о том, что власть якобы готовит ликвидацию Саакашвили в тюремной больнице.

Такие утверждения Гарибашвили назвал бредом и провокацией, сообщает Интерфакс-Украина.

"Это полный бред и провокация. Население прекрасно понимает, почему сторонники Саакашвили хотят посеять до выборов в будущую субботу панику. Эта неделя будет напряженным, появятся и другие лживые заявления", - заявил премьер.

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По его словам, врачи ведут полный контроль за состоянием здоровья Саакашвили, согласно "заявления бывшего прокурора Гварамия (во время правления Саакашвили Гварамия занимал должности министра юстиции и заместителя генпрокурора) является очередной попыткой поставить театрализованное представление, которое завершится крахом".

Премьер подчеркнул, что в случае необходимости Саакашвили переведут в тюремную больницу, а не в городскую клинику, поскольку ни для одного заключенного в Грузии исключений не будет.

24 октября адвокат експрезидента Грузии Михаила Саакашвили Николоз Гварамия заявил, что в тюремной больнице, куда хотят перевести политика, его ликвидируют. Для этого, по его словам, планируют имитированный бунт.

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Дата
24
октября

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