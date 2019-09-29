Премьер Британии Джонсон возразил, что злоупотреблял властью на посту мэра

Премьер Великобритании Борис Джонсон. Фото: AP

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон возразил, что имел незаконные связи с американской предпринимательницей Дженнифер Аркури.

По его словам, связь с американкой "не представляла интереса для объявления". Об этом сообщает BBC.

"Я гордился всем, что делал как мэр Лондона", - подчеркнул Джонсон.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Соглашение о Brexit будет заключено в ближайшее время - Джонсон

Администрация Лондона передала в правоохранительные органы информацию о возможном злоупотреблении властью со стороны нынешнего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в то время, когда он занимал должность городского головы Лондона. Правоохранители интересуются связью Джонсона с предпринимательницей Дженнифер Аркур из США. Фирмы, связанные с Аркур, вероятно получили субсидии в размере более 125 000 фунтов стерлингов из бюджета Лондона. Сейчас правоохранители проверяют, есть ли основания для открытия полномасштабного расследования.