Представители ЕС встретились с послом РФ и жестко осудили действия России

Представители ЕС жестко осудили действия России. Фото: Украинская правда

Представители ЕС вызвали российского посла и выразили осуждение действий российских властей по объявлению персонами нон-грата восьми официальных лиц ЕС.

В частности речь идет о президенте Европарламента и вице-президенте Еврокомиссии, говорится на сайте Европейской комиссии.

Посол РФ был проинформирован о решительном отрицании и твердом осуждении европейскими институтами и странами-членами ЕС этого решения.

"Генеральные секретари Юхансон и Саннино также напомнили о высылке Россией чешских дипломатов и об исполнительном распоряжении Российской Федерации относительно так называемых "недружественных государств", и выразили глубокую обеспокоенность кумулятивным (разрушительным) эффектом всех этих решений для отношений между ЕС и властями Российской Федерации. Они также отметили, что ЕС сохраняет за собой право принять надлежащие меры в ответ", - говорится в документе.

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В МИД РФ сообщили, что Россия готовится к возможному отключению от межбанковской системы передачи информации о платежах SWIFT.