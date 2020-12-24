Представители Додика устроили скандал и требуют подтверждения того, что подаренная икона Лаврову принадлежит Украине

Представители Додика хотят подтверждения, что икона принадлежит Украине. Фото: Reuters

Представители председателя Президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика обратились в посольство Украины с требованием подтвердить, что подаренная Сергею Лаврову икона действительно принадлежит к культурному наследию страны.

Об этом рассказали в Klix.ba.

По словам министров БиГ, позолоченную икону из Луганска никто не крал. Она якобы принадлежала семье с Сербской Республики.

Отмечается, что икону передали Лаврову с 2 другими семейными реликвиями.

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Представители Додика требуют посольство указать, принадлежит ли икона к списку отчужденных или утерянных вещей Украины.

"Если в Украине есть доказательства того, что эта икона является частью культурного, религиозного и исторического наследия Украины, просьба сообщить в посольство, кому и в какое время принадлежала эта икона, была ли она отчуждена, от кого, когда и где, и есть ли она в любом списке отчуждаемых вещей, которые разыскивает Украины", - прокомментировал Додик.

23 декабря Россия передала украинскую икону XVIII в. в посольство Боснии и Герцеговины. Икона содержит штамп, свидетельствующий о принадлежности памятки Украине.