Представитель США объяснил, почему заморозили финансовую помощь Украине

Временный поверенный в делах США Уильям Тейлор прокомментировал приостановление программы о выделении Украине $250 млн финансовой помощи.
По его словам, Штаты действительно просматривают бюджет, в частности, зарубежной помощи. Во время просмотра средства в рамках программы финансовой помощи не выплачиваются. Об этом он сказал в комментарии "УНИАН".
"Ни одно решение не принималось. Надеюсь, что решение будет принято вскоре", - отметил Тейлор.
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Выделение $250 млн военной помощи Украине затягивает администрация президента США Дональда Трампа. Он хочет удостовериться, что эти деньги используются в интересах Штатов. Для этого попросил свою команду по национальной безопасности пересмотреть программу финансирования.
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