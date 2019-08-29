Представитель США объяснил, почему заморозили финансовую помощь Украине

Уильям Тейлор прокомментировал приостановление финансовой помощи Украине. Фото: eurointegration

Временный поверенный в делах США Уильям Тейлор прокомментировал приостановление программы о выделении Украине $250 млн финансовой помощи.

По его словам, Штаты действительно просматривают бюджет, в частности, зарубежной помощи. Во время просмотра средства в рамках программы финансовой помощи не выплачиваются. Об этом он сказал в комментарии "УНИАН".

"Ни одно решение не принималось. Надеюсь, что решение будет принято вскоре", - отметил Тейлор.

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Выделение $250 млн военной помощи Украине затягивает администрация президента США Дональда Трампа. Он хочет удостовериться, что эти деньги используются в интересах Штатов. Для этого попросил свою команду по национальной безопасности пересмотреть программу финансирования.