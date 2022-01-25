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Представитель России Толстой не стал вице-президентом ПАСЕ

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Представитель России Толстой не стал вице-президентом ПАСЕ
Петр Толстой не будут вице-президентом ПАСЕ. Фото: 24 канал

Депутата Государственной думы России Петра Толстого не избрали вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Об этом написала в Facebook заместитель председателя депутатской фракции "Слуга Народа" Евгения Кравчук.

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"Украинофоб и глава российской делегации Петр Толстой не будут вице-президентом ПАСЕ. Ассамблея поддержала жалобу, инициированную украинской делегацией вместе с латвийским коллегой", - сообщила Кравчук.

Толстой набрал 79 голосов в поддержку своей кандидатуры. Против него проголосовали 106 депутатов.

24 января президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы избрали пророссийского представителя от Нидерландов Тини Кокса.

В голосовании приняли участие 249 членов ПАСЕ. Недействительными признали пять бюллетеней. Для победы необходимо было набрать не менее 123-х голосов.

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25
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