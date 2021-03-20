Председатель Еврокомиссии пригрозила AstraZeneca запретить экспорт вакцин в ЕС

Урсула фон дер Ляйен пригрозила компании AstraZeneca запретить экспорт вакцин. Фото: Reuters

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поставила ультиматум компании AstraZeneca.

Она пригрозила запретом на экспорт вакцин производства AstraZeneca, говорится в интервью Funkle Mediengruppe.

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Компания поставила в ЕС только часть согласованного количества препарата - 30%.

"У нас есть возможность запретить запланированный экспорт. Это послание AstraZeneca: вы сначала выполняйте свой контракт с Европой, прежде чем начнете поставлять в другие страны", - прокомментировала председатель Еврокомиссии.

AstraZeneca объясняет задержки проблемами на производстве.

Вакцина AstraZeneca может вызвать аутоиммунную реакцию, что приводит к свертыванию крови в мозге. Это может объяснить случаи тромбоза и тромбоэмболии у привитых людей.