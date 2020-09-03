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Предположили, что яд "Новичок" могли нанести на нижнее белье Навального

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Предположили, что яд &quot;Новичок&quot; могли нанести на нижнее белье Навального
Навального могли отравить раствором А-242. Фото: Интерфакс

Один из разработчиков химического ядовитого вещества нервно-паралитического действия группы "Новичок" Владимир Углев сообщил, что российского оппозиционера Алексея Навального могли отравить раствором А-242.

Об этом Углев рассказал в интервью The Insider.

"Вместе с" Новичком "может сочетаться раствор твердого аналога А-234, а именно, твердого А-242, плюс добавка каково-то более быстродействующего вещества, которая скрывает симптомы. А-242 по своим токсикологическим свойствам является 100% аналогом А-234 . При обычных условиях - это твердое вещество с температурой плавления около 96 градусов, по-этому она практически безопасна ", - сообщил он.

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Углев, предположил, что яд "Новичок" могли нанести на нижнее белье Навального.

"Мне почему-то кажется, что Алексею это вещество нанесли на нижнее белье. Если бы кто-то еще коснулся этого пятна, то мог бы тоже получить определенное поражения", - добавил Углев.

Он уточнил, что между соприкосновениям с "Новичком" и его активным действием проходит несколько часов.

"Если это кожно-резорбтивного поражения, то несколько часов. Однако все зависит от дозы ядовитого вещества, которая в свою очередь зависит от размера площади соприкосновения зараженной ткани с кожей", - отметил Углев.

20 августа российскому политику Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. 2 сентября в правительстве Германии заявили, что, согласно выводам военных токсикологов, Алексея Навального отравили веществом из группы "Новичок".

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