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четверг, 03 сентября 2020 12:29

"Очередной подлый поступок" - в Еврокомиссии резко отреагировали на отравление Навального

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&quot;Очередной подлый поступок&quot; - в Еврокомиссии резко отреагировали на отравление Навального
В Еврокомиссии раскритиковали виновников отравления Навального. Фото: Reuters

О необходимости привлечь к ответственности виновных в отравлении российского оппозиционера Алексея Навального заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Канцлер Меркель сообщила мне, что российский оппозиционер Навальный был атакован нервно-паралитическим веществом в своей собственной стране. Это очередной подлый и трусливый поступок. Виновные должны быть привлечены к ответственности", - написала фон дер Ляен в Twitter.

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20 августа российскому политику Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. 2 сентября в правительстве Германии заявили - согласно выводам военных токсикологов, Алексея Навального отравили веществом из группы "Новичок".

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Дата
03
сентября

334 человека погибли в школе в Беслане

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