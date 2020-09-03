"Очередной подлый поступок" - в Еврокомиссии резко отреагировали на отравление Навального

В Еврокомиссии раскритиковали виновников отравления Навального. Фото: Reuters

О необходимости привлечь к ответственности виновных в отравлении российского оппозиционера Алексея Навального заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Канцлер Меркель сообщила мне, что российский оппозиционер Навальный был атакован нервно-паралитическим веществом в своей собственной стране. Это очередной подлый и трусливый поступок. Виновные должны быть привлечены к ответственности", - написала фон дер Ляен в Twitter.

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20 августа российскому политику Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. 2 сентября в правительстве Германии заявили - согласно выводам военных токсикологов, Алексея Навального отравили веществом из группы "Новичок".