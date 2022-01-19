Предатель государства Поклонская не будет послом РФ в Кабо-Верде

Бывшая "прокурор Крыма" Наталья Поклонская не будет послом "по личным причинам". Фото: facebook.com/PoklonskayaNV

"Экс-прокурор" оккупированного Россией Крыма Наталья Поклонская отменила планы по вступлению в должность посла России в Кабо-Верде.

Причиной назвала "личные обстоятельства", сообщило 19 января российское информагентство "РИА" со ссылкой на комментарий министерства иностранных дел.

"Почему я не вступила в должность? Изменились личные обстоятельства. Всегда говорила, что хочу быть полезной России. Поэтому готова на любую должность, где буду полезна государству", - заявила Поклонская.

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После назначения Поклонской послом Украина обратилась к Кабо-Верде и напомнила о ее розыске.

Президент России Владимир Путин назначил коллаборационистку Поклонскую послом в Кабо-Верде. Указ российского президента датирован 13 октября 2021 года. Бывшего "прокурора" российской оккупационной администрации в Крыму разыскивают за государственную измену против Украины. Киевский апелляционный суд разрешил задержать Поклонскую.