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понедельник, 17 мая 2021 01:55

Праздновали ослабление карантина: полиция разогнала с улиц 9000 человек

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Праздновали ослабление карантина: полиция разогнала с улиц 9000 человек
Запрет на поездки между регионами и комендантский час были отменены на большей части Испании в минувшее воскресенье - 9 мая. Фото: Reuters

Испанская полиция заявила, что в ночь против воскресенья прогнала больше 9000 человек с улиц в центре Барселоны, чтобы предотвратить опасные скопления в первые полноценные выходные после отмены карантинных ограничений.

Запрет на поездки между регионами и комендантский час были отменены на большей части Испании в минувшее воскресенье - 9 мая. Об этом сообщает Euronews.

Некоторые регионы, включая Балеарские острова, решили сохранить силу комендантского часа, но этот шаг сейчас является юридически спорным, поскольку суды в нескольких регионах Испании постановили, что продление ночного комендантского часа местными властями определенных регионов было незаконным.

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В Турции постепенно будут ослаблять карантин. Полный локдаун там ввели с 29 апреля. После того, как количество ежедневных случаев Covid-19 поднялась до более 60 тыс.

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