Турция собирается ослаблять карантин

В Турции стабилизировалась ситуация с коронавирусом. Фото: Reuters

В Турции постепенно будут ослаблять карантин.

Полный локдаун там ввели с 29 апреля. После того, как количество ежедневных случаев Covid-19 поднялась до более 60 тыс., сообщает Hurriyet Daily News.

Во время жесткого карантина количество больных начало падать.

Во время периода нормализации комендантский час будет действовать с 21:00 до 5 утра. В это время можно будет ездить между городами. Свободно можно будет путешествовать автобусом, самолетом или поездом между провинциями во время комендантского часа. Для междугородних поездок на частном транспорте требуются специальные разрешения.

Ограничений не будет для людей старше 65 лет, которые уже получили две дозы вакцин. И для тех, кто не достиг 18 лет.

Рестораны и кафе вынос и доставку смогут осуществлять только в рабочие дни с 7:00 до 20:00. В выходные дни служба доставки работает только с 7 утра до полуночи.

Бары, бассейны, свадебные залы, спортзалы, кинотеатры не будут работать до июня.

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Торговые центры открывать только в рабочие дни с 10:00 до 20:00.

В Турции в 5-звездочном отеле Bosphorus Sorgun на Пасху устроили гуляния с нарушением противоэпидемических мероприятий. Поэтому его закрыли. Видео с праздника в сети обнародовал аниматор-украинец, который отдыхал тогда в отеле.