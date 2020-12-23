Праздник к нам приходит: Flightradar начали отслеживать маршрут саней Санта-Клауса

Flightradar, сервис отслеживания авиации, начал транслировать маршрут Санта-Клауса.
Этом сообщили на сайте сервиса.
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Санта получил позывной R3DN053 - Red Nose. Сказочному персонажу предоставили бортовой номер HoHoHo.
Сейчас Санта-Клаус пролетает над Арктикой между Гренландии и Норвегии.
Указано, что сани с оленями летят на высоте 11,5 м. Вылет состоялся с резиденции Санта-Клауса на Северном полюсе.
Первыми транслировать геолокацию Санта-Клауса начало военное командование NORAD 1955 года, когда один из универмагов штата Колорадо ошибся в своей рекламе. Работники универмага указали номер телефона горячей линии континентального командования ПВО. Дети начали звонить на этот номер, думая, что звонят Санте. После этого военные решили транслировать маршрут сказочного персонажа.
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