 
Ексклюзивы
1/5
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Просмотров: 117
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Просмотров: 90
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
1 Просмотров: 10656
Прогноз: что подорожает в новом году
Прогноз: что подорожает в новом году
Просмотров: 657
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Просмотров: 387
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
Просмотров: 2547
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Просмотров: 2151
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
1 Просмотров: 558
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Просмотров: 342
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Просмотров: 1944
Фото
Все фото
3
4
7
6
7
Праздник к нам приходит: Flightradar начали отслеживать маршрут саней Санта-Клауса
Праздник к нам приходит: Flightradar начали отслеживать маршрут саней Санта-Клауса
В Египте возобновили древний храм богини Исиды
В Египте возобновили древний храм богини Исиды
&quot;Часть первого взноса оплатило государство&quot; - украинец о покупке жилья в Канаде
"Часть первого взноса оплатило государство" - украинец о покупке жилья в Канаде
В Дании эксгумируют 4 млн трупов животных
В Дании эксгумируют 4 млн трупов животных
Ураган разрушил один из островов Фиджи: есть погибшие
Ураган разрушил один из островов Фиджи: есть погибшие
Видео
Все видео
"Убийца во всем признался" - Навальный позвонил участнику своего отравления
"Убийца во всем признался" - Навальный позвонил участнику своего отравления
На Гавайях произошло извержение вулкана
На Гавайях произошло извержение вулкана
Институт криминалистики ФСБ: стало известно, кто отравил Навального "Новичком"
Институт криминалистики ФСБ: стало известно, кто отравил Навального "Новичком"
Проснулся самый большой вулкан в Европе: впечатляющее видео извержения
Проснулся самый большой вулкан в Европе: впечатляющее видео извержения
Реклама о больном Covid-19 Санта-Клаусе привела к скандалу
Реклама о больном Covid-19 Санта-Клаусе привела к скандалу
Интервью
1/5
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
1 Просмотров: 10656
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Просмотров: 243
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Просмотров: 1233
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
1 Просмотров: 1899
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Просмотров: 909
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
22 декабря 2020
1 Просмотров: 612
Усі брешуть
– Ти не бачиш, що він бреше? Губу закусив. Ті авокадо точно не спілі, – знайома Оксана на Лук'янівському ринку відмовляє мене ...
среда, 23 декабря 2020 15:52

Праздник к нам приходит: Flightradar начали отслеживать маршрут саней Санта-Клауса
3

  Комментировать

Начали транслировать маршрут Санта-Клауса.
Фото: Flightradar24
Начали транслировать маршрут Санта-Клауса.
Начали транслировать маршрут Санта-Клауса.

Flightradar, сервис отслеживания авиации, начал транслировать маршрут Санта-Клауса.

Этом сообщили на сайте сервиса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Санта-Клаус имеет иммунитет к коронавирусу и сможет приносить подарки - ВОЗ

Санта получил позывной R3DN053 - Red Nose. Сказочному персонажу предоставили бортовой номер HoHoHo.

Сейчас Санта-Клаус пролетает над Арктикой между Гренландии и Норвегии.

Указано, что сани с оленями летят на высоте 11,5 м. Вылет состоялся с резиденции Санта-Клауса на Северном полюсе.

Первыми транслировать геолокацию Санта-Клауса начало военное командование NORAD 1955 года, когда один из универмагов штата Колорадо ошибся в своей рекламе. Работники универмага указали номер телефона горячей линии континентального командования ПВО. Дети начали звонить на этот номер, думая, что звонят Санте. После этого военные решили транслировать маршрут сказочного персонажа.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Праздник к нам приходит: Flightradar начали отслеживать маршрут саней Санта-Клауса». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
декабря

Испытали самолет "Илья Муромец"

Издали полный "Атлас мира" на украинском языке

Без посадки и дозаправки: впервые облетели земной шар

Злата Огневич победила в нацотборе на Евровидение

Застрелился главный идеолог националистов

Тела жертв авиакатастрофы ели выжившие пассажиры

Самое читаемое
Диктатора казнили вместе с женой
Диктатора казнили вместе с женой
 Просмотров: 20799
Уникальное рождение четверни в Украине: какие сейчас идентичные близняшки
Уникальное рождение четверни в Украине: какие сейчас идентичные близняшки
14
 Просмотров: 14256
&quot;Будет лучше Зеленского&quot; - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
 1 Просмотров: 10656
Гороскоп на 23 декабря: кого осчастливит этот день
Гороскоп на 23 декабря: кого осчастливит этот день
 Просмотров: 8118
Полицейские со стрельбой останавливали водителя Hyundai. Он пустил себе в голову пулю
Полицейские со стрельбой останавливали водителя Hyundai. Он пустил себе в голову пулю
9
 Просмотров: 7092
Мир
Во Франции иммигрантам "дарят" гражданство за помощь в борьбе с Covid-19
Во Франции иммигрантам "дарят" гражданство за помощь в борьбе с Covid-19 Просмотров: 36
В сеть выложили интимные фото любовницы короля
В сеть выложили интимные фото любовницы короля Просмотров: 468
Россия без YouTube и Twitter: РФ приняла закон о запрете цензуры в интернете
Россия без YouTube и Twitter: РФ приняла закон о запрете цензуры в интернете 1 Просмотров: 351
Полиции запретили использовать дроны во время протестов
Полиции запретили использовать дроны во время протестов Просмотров: 90
Трамп помиловал 4 бойцов частной фирмы, виновных в убийстве 14 иракцев
Трамп помиловал 4 бойцов частной фирмы, виновных в убийстве 14 иракцев Просмотров: 126
Больше всего комментируют
4
Зеленский снова бы выиграл выборы - опрос
2
Наши военные "покошмарилы" путинских наемников в ответ на обстрелы
2
Очереди, Кличко и бывшие "регионалы": в Харькове прощаются с Кернесом
1
Усі брешуть
1
Зеленский назвал важнейшие достижения года
Голосов: 111
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть