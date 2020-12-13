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воскресенье, 13 декабря 2020 17:17

Правозащитники назвали количество задержанных в Беларуси

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Правозащитники назвали количество задержанных в Беларуси
Силовики задержали более 100 человек участников акции протеста. Фото: dw.com

Во время Марша народного обвинения в Беларуси задержали более 100 человек.

Так, опубликовали имена 103 задержанных на воскресной акции протеста в Минске и других городах страны. Об этом сообщает правозащитный центр "Вясна".

Сообщается, что почти все задержания произошли в Минске.

"В областном центре на улице Советской задержали 63-летнюю пенсионерку Елену Гнаук. Позже стало известно, что ее отпустили из милиции без составления протокола", - сообщает TUT.BY.

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Елена Гнаук - одна из самых известных активисток Бреста. 26 ноября ее судили за участие в несанкционированной акции памяти погибшего активиста Романа Бондаренко. Суд признал ее виновной по ч. 3 ст. 23.34 КоАП и назначил 50 базовых величин штрафа (1350 рублей).

Отмечается, что у Минска и других населенных пунктах стихийно образуются колонны протестующих. С разных районов столицы поступают сообщения о разгоны - силовики массово задерживают людей.

Подконтрольный самопровозглашенному президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко парламент разрабатывает закон о "недопустимости героизации нацизма". Власть не скрывает, что документ будет предусматривать ответственность де-юре за запрещенный де-факто национальный флаг, который стал главным символом антипрезидентских протестов.

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