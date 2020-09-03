Правоохранители в Минске задержали двух экс ведущих гос телевидения

Полиция задержала журналистов в Минске. Фото: TUT.by

Журналистов белорусских СМИ, задержанных 1 сентября на акции протеста студентов в Минске, отправили в Центр изоляции правонарушителей на Окрестина.

Суд Октябрьского района вечером 2 сентября повторно отправил в районный отдел милиции на доработку и устранение недостатков дела всех шести задержанных во вторник журналистов: Алексея Судникова и Надежды Калининой из издания TUT.BY, Сергея Щеголева, Никиты Дуболеко и Марии Элешевич из "Комсомольской правды в Беларуси", а также Андрея Шавлюго из агентства БелаПАН, сообщает "Интерфакс-Запад".

Журналисты были задержаны во время выполнения профессиональных обязанностей. Им вменяют нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. Задержанным грозит штраф или административный арест, - говорится в сообщении.

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Раньше оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что страна не нуждается во введении войск РФ, поскольку протесты с 9 августа носят мирный характер.