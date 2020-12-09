Правительство применит искусственный интеллект для создания новых семей

Японские дети в традиционных кимоно в Токио 15 Ноября / Getty Images

Правительство Японии пытается остановить падение рождаемости, финансируя системы поиска любви с помощью искусственного интеллекта.

Региональные японские чиновники уже начали использовать системы искусственного интеллекта для сопоставления параметров для объединения людей в пары. Такие программы часто учитывают поверхностные критерии, как доход и возраст. В будущем количество характеристик максимально расширят. На программу выделено государственное финансирование. Об этом пишет британская The Independent.

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Количество новорожденных в Японии 2019-го упало до самого низкого годового показателя за всю современную историю страны - около 86,5 тыс. младенцев, что на 5,8% меньше, чем 2018 года. Это происходит параллельно с уменьшением количества браков и повышением возраста вступления в брак.

"Хотим предложить субсидии местным органам власти, которые осуществляют или запускают проекты сватовства пар с использованием искусственного интеллекта. Надеемся, эта поддержка поможет увеличить рождаемость в стране", - заявил один из правительственных чиновников в Токио.

Несколько японских префектур запустили сложные системы искусственного интеллекта, которые предлагают парам познакомиться. Они учитывают такие характеристики как хобби и ценности. Программы получают дотации от центральной власти. На такие программы тратят много средств, но их эффективность невелика. Все направлено, чтобы повысить рождаемость в регионах.

Ожидается, что население Японии сократится с нынешних 127 млн до 88 млн 2065-го, если нынешние тенденции сохранятся. Чиновники обеспокоены сокращением людей трудоспособного возраста. Со временем такая тенденция может привести к невозможности социального обеспечения пожилых жителей.

Премьер Японии 2012-2020 годов Синдзо Абэ назвал низкий уровень рождаемости национальным кризисом. Он обещал провести реформы, чтобы облегчить жизнь семьям, которые планируют заводить детей. Однако пандемия обострила проблемы - в этом году снизилось количество беременностей и браков.