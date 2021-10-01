Правительство оплачивает поход в ресторан тому, кто убедит друга вакцинироваться

В Швейцарии придумывают новые способы ускорить вакцинацию. Фото: Pexels

В Швейцарии правительство оплатит поход в ресторан или кино тому, кто убедит друга вакцинироваться от коронавируса.

Министр здравоохранения Ален Берсет заявил, что уровень иммунизации в стране низкий. Среди граждан много антиваксеров, сообщает Reuters.

На инициативу выделили 150 млн франков. Каждому только что привитому человеку предложат назвать того, кто убедил его сделать прививку. Этому человеку пришлют 50 франков - $ 54 для использования в кинотеатрах или ресторанах, участвующих в правительственной программе.

Правительство Швейцарии планирует объявить национальную неделю вакцинации с 170 мобильными центрами вакцинации.

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Швейцария и соседнее княжество Лихтенштейн зарегистрировали более 841 тыс. случаев Covid-19 и более 10,7 тыс. смертей.

В мире в течение суток 29 сентября диагностировали более 487 тыс. новых случаев Covid-19. Больше всего больных обнаружили в США, Великобритании и Турции. В Европе по приросту болезни лидируют Великобритания, Россия и Франция.