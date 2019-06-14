Правительство Молдовы ушло в отставку

В Молдове правительство ушло в отставку. Фото: Sputnik

В Молдове после масштабных протестов правительство ушло в отставку.

Как отмечается, правительство во главе с Павлом Филиппом в полном составе мирно передало власть коалиции под руководством Майи Санду. Об этом сообщил вице-председатель Демократической партии Владимир Чеботарь, передает NewsMaker.

"С сегодняшнего дня премьер-министр и министры уходят в отставку. Это сигнал, что Демократическая партия Молдовы не держится за власть", - заявил он.

В то же время Чеботарь отметил, что правительство под руководством Майи Санду - незаконное "до тех пор, пока есть решение действующего Конституционного суда", госструктуры не могут на законных основаниях выполнять его решения. Чеботарь также отметил важность проведения досрочных парламентских выборов, указ о назначении которых подписал Филлип.

"Это необходимо для того, чтобы новая власть была легитимной", - подчеркнул он.

Украина обеспокоена возможностью реализации российского сценария федерализации Молдовы. Его будто бы раньше обсуждали лидеры Демпартии и Соцпартии Плахотнюк и Додон.