Правительство Израиля внес все страны мира в список "красной" зоны

Различные авиакомпании возмущены обновленными нормами, считая, что усиленные меры приведут к значительному уменьшению количества пассажиров

Правительство Израиля объявило все страны мира "красной" зоны. По приезду из них нужно пройти двухнедельное самоизоляцию или сдать два негативных теста на коронавирус.

С 20 декабря все страны мира будут считаться опасными с точки зрения угрозы распространения Covid-19. По прилету из них нужно будет пройти двухнедельный карантин. Сократить его можно будет до десяти дней двумя отрицательными тестами на коронавирус - сразу по прилету и через девять дней. Об этом сообщает Newsru.co.il.

До 26 декабря лица, прилетающих из стран, ранее находившихся в "зеленой зоне", смогут попасть в страну без самоизоляции, как это и было до сегодняшнего обновления правил.

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Различные авиакомпании возмущены обновленными нормами, считая, что усиленные меры приведут к значительному уменьшению количества пассажиров.

В Украине по состоянию на 19 декабря 2020 зафиксировали 11 742 новых случая коронавирусной болезни. В частности, заболели 547 детей и 481 медработник. Всего имеем 956 123 инфицированных. Из них 574 536 человек выздоровели (13314 за минувшие сутки), 16469 - умерли (213 за вчера).