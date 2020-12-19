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суббота, 19 декабря 2020 21:15

Правительство Израиля внес все страны мира в список "красной" зоны

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Правительство Израиля внес все страны мира в список &quot;красной&quot; зоны
Различные авиакомпании возмущены обновленными нормами, считая, что усиленные меры приведут к значительному уменьшению количества пассажиров

Правительство Израиля объявило все страны мира "красной" зоны. По приезду из них нужно пройти двухнедельное самоизоляцию или сдать два негативных теста на коронавирус.

С 20 декабря все страны мира будут считаться опасными с точки зрения угрозы распространения Covid-19. По прилету из них нужно будет пройти двухнедельный карантин. Сократить его можно будет до десяти дней двумя отрицательными тестами на коронавирус - сразу по прилету и через девять дней. Об этом сообщает Newsru.co.il.

До 26 декабря лица, прилетающих из стран, ранее находившихся в "зеленой зоне", смогут попасть в страну без самоизоляции, как это и было до сегодняшнего обновления правил.

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Различные авиакомпании возмущены обновленными нормами, считая, что усиленные меры приведут к значительному уменьшению количества пассажиров.

В Украине по состоянию на 19 декабря 2020 зафиксировали 11 742 новых случая коронавирусной болезни. В частности, заболели 547 детей и 481 медработник.

Всего имеем 956 123 инфицированных. Из них 574 536 человек выздоровели (13314 за минувшие сутки), 16469 - умерли (213 за вчера).

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Дата
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