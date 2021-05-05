Правительство будет платить гражданам материальное вознаграждение за вакцинацию от коронавируса

Сербские власти будут давать гражданам деньги за вакцинацию от коронавируса. Фото: РИА Новости

В Сербии гражданам, прошедшим вакцинацию от коронавируса, власть готова выплачивать по $30 за прививки.

Об этом заявил президент страны Александар Вучич в эфире телеканала Pink.

Все, кто старше 16 лет и вакцинируется до 31 мая, получат материальную помощь в размере 3 тыс. сербских динаров — $30.

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"Мы не можем ввести отрицательные и дискриминационные меры в отношении тех, кто не хочет вакцинироваться, что я считаю очень эгоистичным и безответственным. Поэтому мы приняли решение предоставить дополнительную финансовую помощь всем привитым гражданам", — объяснил он.

По словам Вучича, если человек отказался от вакцинации, а затем заразился коронавирусом, то правительство не будет выплачивать больничный.

На начало мая 2021 года в Европейском Союзе уже сделали 150 млн прививок против коронавируса.