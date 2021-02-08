Пранкера убили из-за неудачной шутки

Пранкер умер из-за неудачной шутки. Фото: Flickr.com

В штате Нэшвилл, США, съемки пранка закончились смертью 20-летнего блогера Тимоти Уилкса. Парень ради контента для YouTube имитировал ограбление.

Его застрелил 23-летний Дэвид Старнес-младший, который шутку не понял, пишет NBC News.

Инцидент произошел вечером 5 февраля. Уилкс прикинулся грабителем на стоянке батутного парка Urban Air и подошел к группе молодых людей с попыткой их "ограбить". В руках у блогера были ножи для мяса.

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У Старнеса-младшего был с собой пистолет. Он достал оружие и несколько раз выстрелил в Уилкса.

По словам стрелка, он не знал о пранке и действовал в рамках самозащиты. Ему не выдвинули никаких обвинений.

Новым развлечением взрослых стало делать детей невидимками. Пользователи соцсетей разыгрывают своих младших братьев и сестер. Они убеждают детей, что те стали невидимыми. Дети верят и боятся.