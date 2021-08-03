Пожары в Турции распространились на новые зоны. Популярные курорты в огне

В Турции пожар перекинулся на популярные туристические курорты. Новые очаги возгораний возникли вблизи Бодрума.

Большинство пожаров под контролем спасателей, но ситуация остается напряженной, рассказали в сюжете ТСН.Ранок.

Фото: reuters.com

Также огонь перекинулся на бухту Чокертме. Местные жители выезжали поспешно из своих домов, ведь пожар не смогли сдержать. Из пяти отелей эвакуировали туристов.

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Возгорание в лесах Турции начались на прошлой неделе. Зонами стихийного бедствия объявили пять популярных среди туристов районов, в частности провинции Анталия и Мугла.

В результате пожаров погибли восемь человек, более 800 пострадали. Ответственность за поджоги, из которых распространился огонь, накануне взяла на себя одна из курдских террористических организаций.

28 июля лесные пожары распространились в юго-западных регионах Турции, частности провинциях Анталья, Адана, Стамбул и Стамбул, которые являются популярными туристическими направлениями. Украина направила для ликвидации огня два экипажа пожарных самолетов Ан - 32П с 14 спасателями. В общем задействованы тысячи специалистов, которым приходится работать при жаре около 40 градусов. Уже 107 лесных пожаров потушили. Но пока не взяли под контроль 5 очагов в курортных провинциях Анталья и Мугла.