Пожары в Турции: из отелей эвакуируют туристов

На юго-западе Турции с пляжей эвакуировали отдыхающих из-за пожаров.
Огонь угрожает отелям и жилым зданиям, передает BBC.
Для защиты туристов используют катера береговой охраны. Им на помощь пришли частные лодки и яхты.
В Бодруме эвакуировали три пятизвездочные отели. Местные СМИ публикуют видео, на которых люди с вещами бегут из района. В город с покрытой лесом горы приближается пожар.
От пожаров в Турции погибли шесть человек.
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В Министерстве сельского и лесного хозяйства сообщили, что 107 из 112 лесных пожаров в Турции под контролем.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о задержании подозреваемого, который может быть причастен к поджогам лесов на юге страны. Он добавил, что будут найдены все, кто "сжигал леса". Об этом сообщает турецкое агентство Sabah.
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