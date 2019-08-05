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понедельник, 05 августа 2019 20:32

Пожары на складах в России: тысячи людей бегут на место направляют роботов

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Пожары на складах в России: тысячи людей бегут на место направляют роботов
В России взорвались военные склады. Фото: РТ

Тысячи людей эвакуировали из-за взрывов на военных складах под Ачинском в Красноярском крае, Россия.

"После первых взрывов на военных складах под Ачинском местные жители сразу начали выезжать с места происшествия. Причины происшествия пока не известны. По предварительным подсчетам, на складе может находиться 40 000 снарядов", - говорится в сообщении Telegram-канала 360tv.ru.

Для тушения пожара, возникшего из-за взрывов на военных складах, используют беспилотники и робота "Уран-14".

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"Его предназначено для ликвидации последствий технологических аварий, способен тушить пожары, работая на дистанционном управлении. Комплекс оснащен цистернами с водой и пенообразователем емкостью 2000 л и 600 л соответственно, а также может переносить груз до 2 тонн", - сообщают в Telegram-канале RT .

В 10 км от города Ачинск Красноярского края РФ загорелся склад боеприпасов. Местные жители сообщают о мощных взрыва.

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05
августа

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