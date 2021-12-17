Пожар в японской Осаке унес как минимум 27 жизней

Пожар унес 27 жизней / twitter.com/KenKobayashi

В торговом районе японского города Осака возник сильный пожар в многоэтажном здании.

В результате по меньшей мере 27 человек погибли, сообщает информагентство Kyodo News.

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Около 10:20 утра, по местному времени, пожарные получили известие о возгорании на четвертом этаже здания, расположенного недалеко от железнодорожного вокзала Осака. Примерно в 10:45 пожар был потушен.

По словам пожарных, 27 человек погибли. Полиция подозревает, что был поджог. Свидетели произошедшего сообщают, что огонь заблокировал людей внутри. Для спасательной операции понадобилось много пожарных машин и скорой.

"Когда выглянул, увидел оранжевое пламя в окне четвертого этажа здания. Женщина махала рукой из окна шестого этажа и просила о помощи", – рассказал свидетель.

Япония планирует рекордные расходы на оборону в дополнительном бюджете, который будет объявлен вместе с пакетом стимулов для восстановления экономики после пандемии. Так, страна и ее союзники, включая США, Великобританию и Австралию, реагируют на усиление милитаризации Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе.