Пожар на корабле унес жизни более 30 человек

У берегов тихоокеанского острова Санта Круз загорелось судно. В результате пожара погибли 34 человека. Еще пятерых пострадавших госпитализировали.

Сообщил об этом телеканал KTLA.

По данным спасательных служб штата Вентура, произошел инцидент примерно в половине четвертого утра 2 сентября. На помощь были направлены несколько спасательных судов.

#CoastInc: @VCFD responded to boat fire off the north side of Santa Cruz Island at approximately 3:28am. @USCG helping support rescue operations for people aboard a dive boat. #ChannelIslands @USCGLosAngeles @CountyVentura @SBCOUNTYFIRE pic.twitter.com/DwoPGfBjtA