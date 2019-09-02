Пожар на корабле унес жизни более 30 человек

У берегов тихоокеанского острова Санта Круз загорелось судно. В результате пожара погибли 34 человека. Еще пятерых пострадавших госпитализировали.
Сообщил об этом телеканал KTLA.
По данным спасательных служб штата Вентура, произошел инцидент примерно в половине четвертого утра 2 сентября. На помощь были направлены несколько спасательных судов.
#CoastInc: @VCFD responded to boat fire off the north side of Santa Cruz Island at approximately 3:28am. @USCG helping support rescue operations for people aboard a dive boat. #ChannelIslands @USCGLosAngeles @CountyVentura @SBCOUNTYFIRE pic.twitter.com/DwoPGfBjtA— VCFD PIO (@VCFD_PIO) 2 сентября 2019 г.
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В американском штате Нью-Йорк легкий двухмоторный самолет упал на жилой дом. Жилье полностью разрушено, после падения воздушного судна в нем начался пожар. Есть погибший и пострадавшие.
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