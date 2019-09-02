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понедельник, 02 сентября 2019 17:57

Пожар на корабле унес жизни более 30 человек

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Автор: twitter.com/
  Инцидент произошел ранним утром, еще до восхода солнца.
Инцидент произошел ранним утром, еще до восхода солнца.

У берегов тихоокеанского острова Санта Круз загорелось судно. В результате пожара погибли 34 человека. Еще пятерых пострадавших госпитализировали.

Сообщил об этом телеканал KTLA.

По данным спасательных служб штата Вентура, произошел инцидент примерно в половине четвертого утра 2 сентября. На помощь были направлены несколько спасательных судов.

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В американском штате Нью-Йорк легкий двухмоторный самолет упал на жилой дом. Жилье полностью разрушено, после падения воздушного судна в нем начался пожар. Есть погибший и пострадавшие.

ktla.com
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