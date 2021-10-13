Появилось видео смертельной аварии с участием Собчак

В российском городе Сочи в лобовом столкновении сошлись Maybach, в котором ехала российская телеведущая Ксения Собчак с командой, и Volkswagen. Пассажирка второго автомобиля скончалась на месте. Фото: Безформата

Момент смертельной аварии с российской телеведущей Ксенией Собчак в районе Сочи попал на камеры видеонаблюдения.

Его также зафиксировали две камеры автобуса, на обгон которого пошел Mercedes Собчак: одна снаружи, вторая в салоне, пишет Telegram канал RT.

Автобус задело по касательной, из пассажиров никто не пострадал, только разбились несколько окон.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Известно, кто погиб в аварии с Собчак

Между тем машина, в которой ехала телеведущая, вылетела на встречную и врезалась в Volkswagen.

Водитель Mercedes признал свою вину, его отправили под домашний арест. Собчак проходит по делу как свидетель.

Авария произошла вечером 9 октября в российском городе Сочи. В лобовом столкновении сошлись Maybach, в котором ехала Ксения Собчак с командой, и Volkswagen. Пассажирка второго автомобиля скончалась на месте. Собчак получила многочисленные травмы и находится в шоковом состоянии от того, что произошло. По ее словам, у нее сотрясение мозга. У ассистентки, которая была пассажиркой Maybach, тоже. После столкновения Собчак потеряла сознание. В тот же вечер она полетела с Сочи.