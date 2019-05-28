Появилось видео и манифест подростка, устроившего теракт в школе

Фото: Апостроф

Школьник Данила Пулькин, который совершил нападение на школу №4 города Вольска (Россия) заявил, что к таким страшным действиям его подтолкнули суицидальные мысли, равнодушие общества и плохое отношение матери.

"Родителям совсем не интересна педагогика. Они создают свой прототип, вместо того, чтобы сделать хорошего человека. Уделите своему ребенку хотя бы 30 минут, но вы плевать хотели на проблемы ребенка, даже когда он кричит о том, что хочет сдохнуть, Обратите внимание на своего ребенка! Учитесь на ошибках своих родителей, на проколах в вашем воспитании, а не создавайте такого же прогнившего себя!", - пишет парень в социальной сети.

Подросток сетует на русскую медицину и ее советские принципы. Рассказывает, что в психушках России пациентов не лечат, а издеваются, - сообщает Апостроф.

"Делайте бунт, берите гранаты, делайте коктейли молотова и делайте нападение на мэрии, на полицейские машины. Время менять Россию и людей. Я ни в коем случае не пропагандирую убийства, я наоборот против этого. Я вообще сначала хотел просто сдохнуть, но быдло было моей последней каплей. Табло мне сломаете? А я вас убью к хе*ам, уроды!", - написал Пулькин.

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Нападающий приводит в пример Владислава Рослякова, 17 Октября совершил бойню в колледже в Керчи.

"Я увидел как это встревожило людей, как этот прецедент обсуждался, его изучали, он мог выразить свои мысли, но не стал. А я стану и попробую что-то поменять. Спасибо, Владиславе, за идею!", - заявил подросток.

Школьник извинился перед людьми, которые считали его хорошим".

"Мне стыдно перед людьми, которые искренни считали меня хорошим, хочу извиниться за ваше ошибочное мнение обо мне. Но большую часть людей видят во мне убийцу, бандита, наркомана, алкоголика", - написал он.

После нападения Пулькин спокойно вышел на улицу, дошел до дома и даже успел посидеть за компьютером – мониторил, что пишут о нем в интернете. Подросток опубликовал видео, записанное уже после содеянного. Там его и нашла полиция – почти через час после преступления.

В России 7-классник напал на 12-летнюю девочку и бросил до школы "коктейль Молотова". Инцидент произошел в школе №4 города Вольска. Школьник пришел на экзамен с математики с рюкзаком, в котором лежало холодное оружие.