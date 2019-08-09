Появились подробности взрыва на военном объекте в России

Акваторию Двинского залива в Архангельской области, где произошел взрыв и пожар, могли закрыть из-за разрушения ракеты и разлив токсичного топлива.

По его словам, анонимного источника из военных моряков, взрыв мог произойти из-за того, что топливо - несимметричный диметилгидразин - соединилось с окислителем, пишет "Коммерсант".

Токсическое вещество могло оказаться в воде, поэтому доступ к акватории рядом с полигоном закрыли. Аноним добавил, что ограничения нужны для того, чтобы военные смогли выявить и собрать уцелевшие фрагменты разрушенной техники для проведения экспертиз и расследования причины взрыва.

Военный эксперт "Изборского клуба" Владислав Шурыгин в эфире "Ъ FM" рассказал, что на военном полигоне в селе Ненокса проводят закрытые испытания ракетных изделий.

"Этот ракетный полигон - очень знаменитая "девятка", как ее называли на севере, с очень большой историей, где постоянно проводились испытания всей нашей морской ракетной техники. Это закрытая территория, и оттуда вряд ли что-нибудь выскочит", - сказал он.

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Полигон ВМФ под Северодвинском показывает всю пламенную красоту Путинского правления.



Рай уже здесь, россияне. pic.twitter.com/PMBF4kOhkw — Голый Патриот (@GolyDovolen) 8 серпня 2019 р.

В Архангельской области, Россия, произошел взрыв на территории военной части. Погибло 2 человека. Еще шестеро пострадали. По сообщениям очевидцев, происшествие случилось в населенном пункте Ненокса.